У Авакова заявили про конфлікт між ним і Порошенком

Екс-радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з самого першого дня обрання глави держави. Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів, як пише "Українська правда".

На запитання, чи існує конфлікт, Геращенко відповів: "Так, з першого ж дня обрання президента України Петра Порошенка".

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За словами політика, конфлікт полягає в різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.

У той же час глава фракції БПП в парламенті Артур Герасимов не підтвердив факт існування конфлікту між президентом і главою МВС.