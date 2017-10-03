Луценко заявив про існування обставин, які заважають екстрадиції Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що існують обставини, які заважають екстрадиції позбавленого українського громадянства колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на брифінгу у Харкові.

Генпрокурор сказав: "Після повернення в нелегальний спосіб пана Саакашвілі на українську територію ми приступили до проведення екстрадиційної перевірки".

Також він пояснив, що саме має встановити ця перевірка.

"Вона має встановити, чи дійсно він підозрюється чи обвинувачується в Грузії в особливо тяжких злочинах, які наявні в українському кодексі. Очевидно, що відповідь тут буде "так". Друге, чи є обставини, які заважають екстрадиції пана Саакашвілі. Попередньо, ще раз, я вважаю, що такі обставини існують", - сказав Луценко.

"Отже, пан Саакашвілі після нелегального перетину українського кордону подав документи на адресу Міграційної служби МВС, які, згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями, перешкоджають його екстрадиції. Зараз це буде вивчено ретельно, покладено у офіційну основу у відповіді Міністерства юстиції. Ця процедура займе ще декілька тижнів", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконний перетин держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав позбавленого українського громадянства колишнього голову Одеської ОДА Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.