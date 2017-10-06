У Раді пустили газ (фото, відео)

11:13, 06 жовтня 2017
Політика
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Також сталося займання у вбиральні на першому поверсі парламенту.

Задимлення у Раді / Скріншот

У Верховній Раді під час засідання, на якому розглядаються законопроекти щодо реінтеграції Донбасу, пустили газ. Як стало відомо, інцидент стався у секторі "Самопомочі", передає ТСН.

За словами нардепів, у залі відчувається їдкий запах. Водночас, з’явилась інформація, що хтось міг кинути димову шашку. 

Згодом сталося займання у вбиральні на першому поверсі Ради. 

Як повідомляв УНІАН, десь із-під ложі преси було кинуто якийсь предмет, від якого пішов дим і їдкий запах.

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Новина в сюжеті: Закон про реінтеграцію Донбасу
Теги: #засідання Ради#газ у Раді#займання у Раді#димова шашка у Раді