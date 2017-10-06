У Раді пустили газ (фото, відео)
11:13, 06 жовтня 2017Політика
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Також сталося займання у вбиральні на першому поверсі парламенту.
Задимлення у Раді / Скріншот
У Верховній Раді під час засідання, на якому розглядаються законопроекти щодо реінтеграції Донбасу, пустили газ. Як стало відомо, інцидент стався у секторі "Самопомочі", передає ТСН.
За словами нардепів, у залі відчувається їдкий запах. Водночас, з’явилась інформація, що хтось міг кинути димову шашку.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau
Згодом сталося займання у вбиральні на першому поверсі Ради.
Як повідомляв УНІАН, десь із-під ложі преси було кинуто якийсь предмет, від якого пішов дим і їдкий запах.
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