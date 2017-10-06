У Раді пустили газ (фото, відео)

У Верховній Раді під час засідання, на якому розглядаються законопроекти щодо реінтеграції Донбасу, пустили газ. Як стало відомо, інцидент стався у секторі "Самопомочі", передає ТСН.

За словами нардепів, у залі відчувається їдкий запах. Водночас, з’явилась інформація, що хтось міг кинути димову шашку.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017

Згодом сталося займання у вбиральні на першому поверсі Ради.

Як повідомляв УНІАН, десь із-під ложі преси було кинуто якийсь предмет, від якого пішов дим і їдкий запах.