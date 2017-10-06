У сесійній залі Ради дим та їдкий запах (фото)
10:53, 06 жовтня 2017Політика
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Сьогодні нардепи у парламенті мають розглянути законопроекти щодо Донбасу.
У Раді відчувається запах диму / фото twitter.com/radiosvoboda
У сесійній залі Верховної Ради України дим і їдкий запах.
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Як передає кореспондент УНІАН, десь із-під ложі преси було кинуто якийсь предмет, від якого пішов дим і їдкий запах.
Не виключено, що це була димова шашка.
Наразі невідомо, хто кинув цей предмет.
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