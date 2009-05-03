Позачергові вибори міського голови відбуваються у Лисичанську

Сьогодні о 8.00 у Лисичанську Луганської області розпочалося голосування на позачергових виборах міського голови.

Як повідомив кореспонденту УНІАН юрист Луганського відділення Комітету виборців України Євген БАЙРАМОВ, попри рішення Донецького апеляційного адміністративного суду, який задовольнив апеляційну скаргу колишнього мера міста Валерія БОНДАРЕНКА і визнав, що в.о. міського голови Сергій БАРАННИК використовував для агітації кошти не з виборчого фонду, у списку залишилися усі сім кандидатів.

За його словами, рішення суду від 2 травня територіальна виборча комісія не виконала, оскільки не змогла провести засідання – не було кворуму.

Є.БАЙРАМОВ також повідомив, що вчора Лисичанський міський суд відмовив у позові С.БАРАННІКУ про зняття з реєстрації В.БОНДАРЕНКА за начебто проведення агітації у заборонений час.

Він також додав, що саме В.БОНДАРЕНКО і С.БАРАННІК вважаються головними претендентами на посаду міського голови Лисичанська.

Довідка УНІАН. 23 жовтня 2008 року Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради С.БАРАННІКА – депутата, обраного за списком Партії регіонів.

Формальною підставою для відставки мера стала його «незадовільна робота» з підготовки міста до опалювального сезону.

Позачергові вибори Лисичанського міського голови було призначено на 3 травня постановою Верховної Ради від 5 лютого 2009 року.

Основними кандидатами на виборах вважаються лідер міської організації Партії регіонів С.БАРАННІК, голова міської організації партії “Єдиний центр” В.БОНДАРЕНКО та генеральний директор ДО "Лисичанськвугілля", керівник міської організації ВО «Батьківщина» В`ячеслав ТЕРОСИПОВ.

Усього ж на посаду балотуються 7 кандидатів.