Закон про реінтеграцію Донбасу: Геращенко анонсувала правки до документа

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко планує зареєструвати поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із її повідомленням, над поправками працювали юристи та громадські активісти.

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Геращенко також зазначила, що поправки зареєструє у парламенті 17 жовтня.

«Зареєструю поправки до законопроекту про реінтеграцію, над якими моі юристи разом з громадськими активістами працювали весь минулий тиждень», - йдеться у повідомленні нардепа.

Як повідомляв УНІАН раніше, у законопроект про реінтеграцію окупованих територій будуть внесені правки, зокрема, щодо деокупації Криму. Про це заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко.

"Вже враховано багато пропозицій і ще будуть, бо зараз надходять пропозиції, які будуть враховуватися. Що вже враховано – в першу чергу у цьому законі з'явиться, можливо, розділ чи стаття про те, що Україна так само буде здійснювати певні інструменти і буде проводити певні міжнародні заходи по звільненню і деокупації Криму", - сказала Луценко.