Закон про реінтеграцію Донбасу: Геращенко анонсувала правки до документа
Нардеп заявила, що над правками працювали юристи та громадські активісти.
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко планує зареєструвати поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Згідно із її повідомленням, над поправками працювали юристи та громадські активісти.
Читайте такожКремлю не сподобався новий закон про деокупацію, де Росія названа країною-агресором
Геращенко також зазначила, що поправки зареєструє у парламенті 17 жовтня.
«Зареєструю поправки до законопроекту про реінтеграцію, над якими моі юристи разом з громадськими активістами працювали весь минулий тиждень», - йдеться у повідомленні нардепа.
Як повідомляв УНІАН раніше, у законопроект про реінтеграцію окупованих територій будуть внесені правки, зокрема, щодо деокупації Криму. Про це заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко.
"Вже враховано багато пропозицій і ще будуть, бо зараз надходять пропозиції, які будуть враховуватися. Що вже враховано – в першу чергу у цьому законі з'явиться, можливо, розділ чи стаття про те, що Україна так само буде здійснювати певні інструменти і буде проводити певні міжнародні заходи по звільненню і деокупації Криму", - сказала Луценко.