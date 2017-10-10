У Порошенка обіцяють внести в законопроект по Донбасу правки щодо Криму

У законопроект про реінтеграцію окупованих територій будуть внесені правки, зокрема, щодо деокупації Криму. Про це заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко у програмі "Час. Підсумки дня" в ефірі "5 каналу".

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"Вже враховано багато пропозицій і ще будуть, бо зараз надходять пропозиції, які будуть враховуватися. Що вже враховано – в першу чергу у цьому законі з'явиться, можливо, розділ чи стаття про те, що Україна так само буде здійснювати певні інструменти і буде проводити певні міжнародні заходи по звільненню і деокупації Криму", - сказала Луценко.

Вона пояснила, що одне з основних зауважень, яке звучало, зокрема, від кримськотатарських представників, – чому не звучить Крим.

"Буде звучати. Наступне, наші мажоритарники, особливо ті, що з Донбасу, хочуть запропонувати додаткові інструменти по мирному врегулюванню і поверненню Донбасу в Україну і інше", – зазначила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (реінтеграція Донбасу). Трохи пізніше депутати підтримали за основу та в цілому президентський законопроект про продовження особливого статусу Донбасу. Новим законом пропонується тимчасово запровадити особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі через рік після вступу в силу даного документа.