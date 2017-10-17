Протестувальники погрожують штурмувати Раду

18:26, 17 жовтня 2017
Політика
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Учасники акцій протесту вимагали від правоохоронців надати їм коридор.

Активісти висунули ультиматум / фото УНІАН

Учасники акцій протесту під будівлею Верховної Ради України заявили про намір штурмувати будівлю парламенту.

Зокрема, активісти зі сцени заявили, що будуть брати штурмом Верховну Раду, передає РБК-Україна.

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"Або ви дасте нам коридор, або ми будемо йти штурмом", - звернувся до правоохоронців активіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці пропустили мітингувальників з наметами на площу Конституції перед Верховною Радою, де з ранку проходить масова акція. Це сталося після зіткнень між активістами і поліцією на розі вулиць Садова та Грушевського.

Поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли в бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.

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Теги: #сутички у Києві#мітинг у Києві#вимоги протестувальників