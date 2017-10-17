Протестувальники погрожують штурмувати Раду
Учасники акцій протесту вимагали від правоохоронців надати їм коридор.
Учасники акцій протесту під будівлею Верховної Ради України заявили про намір штурмувати будівлю парламенту.
Зокрема, активісти зі сцени заявили, що будуть брати штурмом Верховну Раду, передає РБК-Україна.
Читайте такожАктивісти під Радою відібрали щити у нацгвардійців (фото)
"Або ви дасте нам коридор, або ми будемо йти штурмом", - звернувся до правоохоронців активіст.
Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці пропустили мітингувальників з наметами на площу Конституції перед Верховною Радою, де з ранку проходить масова акція. Це сталося після зіткнень між активістами і поліцією на розі вулиць Садова та Грушевського.
Поліція створила коридор, щоб активісти безперешкодно перейшли в бік площі Конституції з наметами та іншим інвентарем для наметового містечка.