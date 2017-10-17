Сутички під Радою: поліцейський отримав травму голови, його відвезла "швидка" (фото)

Провокаторам вдалося організувати напад на правоохоронців біля Верховної Ради. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

Читайте такожАктивісти планують залишатися під Радою до виконання їхніх вимог

"Один поліцейський на перехресті вул. Грушевського і Садової отримав травми голови й був госпіталізований", - йдеться в його повідомленні.

Геращенко заявив, що поліція та Нацгвардія продовжує забезпечувати безпеку для учасників мирної акції, всі провокації будуть рішуче припинятися.

"Зараз унаслідок агресивних дій провокаторів є перший потерпілий правоохоронець, його забрала "швидка", - пише, у свою чергу, на своїй сторінці у Facebook радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України на розі вулиці Грушевського і Садової відбуваються сутички між протестувальниками і поліцією. Вони почалися після блокування поліцією проходу через металеві рамки у бік парламенту.