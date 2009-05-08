Яценюк: Україна під час фашистської навали була живим щитом

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що війна з фашистською Німеччиною є найбільшою трагедією минулого століття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив в інтерв’ю журналістам у Берліні, який відвідав на честь святкування 64-ї річниці капітуляції гітлерівської армії.

«Україна під час фашистської навали була живим щитом, вона заплатила за сьогодення життями близько 7 млн. людей. Переконаний, події 1941-45 рр. є однією з найбільших трагедій минулого століття і важливим уроком для усіх нас. Події тієї війни – це невід’ємна частина нашої історії, адже, щоб створити майбутнє, треба знати і шанувати минуле», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту змін» вважає, що свято перемоги над фашизмом, день капітуляції «коричневої чуми» символізує спроможність людини побороти будь-які трагічні виклики.

«Тут не може бути іншої ані політичної, ані історичної конструкції», – додав він.

Сьогодні А.ЯЦЕНЮК у Берліні взяв участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу радянським солдатам у Трептов-парку, відвідав Музей Капітуляції «Берлін-Карлхорст» та провів зустріч з ветеранами війни біля Меморіалу радянським солдатам у парку Тіргартен.