"Росія стала територією небезпеки": МЗС закликає українців не їздити до РФ

Начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич закликає українців утримуватись від поїздок в Росію, яка стала «територією небезпеки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кирилич заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Користуючись нагодою, хотів би закликати громадян України утримуватися від своїх намірів відвідувати Російську Федерацію, позаяк Росія стала територією небезпеки для громадян України», – наголосив дипломат.

Крім того, Кирилич висловив переконання, що подальший дипломатичний тиск на Росію надасть результат у питанні звільнення незаконно ув’язненого в Росії 19-річного українця Павла Гриба.

«Я думаю, що системні та скоординовані дії з правозахисниками, міжнародними інституціями таки дадуть результат (в питанні звільнення незаконно ув’язненого в Росії Гриба – УНІАН) і маю в цьому переконання», - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт викраденому в Республіці Білорусь 19-річному українцю Грибу до 4 січня 2018 року.

Читайте такожУтримуваний у російському СІЗО 19-річний українець потребує операції – лікар

28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

У Павла важке вроджене захворювання портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд із прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я та дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.

13 жовтня у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.