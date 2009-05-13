ПР кинулася захищати бізнес від свавілля банків та податкової

У разі затримання банками податкових платежів підприємств Державна податкова адміністрація України не повинна нараховувати на бізнес штрафи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції народний депутат України від Партії регіонів, міністр економіки тіньового уряду Ірина АКІМОВА.

За її словами, на сьогодні банки затримують перерахування податкових платежів до органів податкової служби, а податківці починають нараховувати на такі підприємства штрафи за невиконання податкових зобов`язань.

І.АКІМОВА повідомила, що тіньовий уряд пропонує запровадити норму, згідно з якою підприємства, які внесли податкові платежі в банк, вважаються такими, що виконали свої податкові зобов`язання. За її словами, цю норму мали розглядати в комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики ще два тижні тому, проте її розгляд там затримують.