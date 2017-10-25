Житомирська ОДА оголосила конкурс для реалізації проектів за кошти держфонду регіонального розвитку у 2018 році

Житомирська облдержадміністрація оголосила конкурс для реалізації проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОДА.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська облдержадміністрація розпочала конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Житомирській області у 2018 році.

Прийом проектів та документів триватиме до 20 листопада цього року.

Подавати проекти можуть місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Детальніше з умовами конкурсу та вимогами до проектів можна ознайомитись на сайті Житомирської ОДА.