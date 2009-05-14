Ющенко: домовленості з Газпромом підірвали енергобезпеку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на вдосконаленні газових домовленостей між Україною та Російською Федерацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

«Нам треба серйозно віднестися до вдосконалення рішень, досягнутих у січні щодо умов поставок газу в Україну та забезпечення надійного транзиту до Європи. Ті домовленості серйозно підірвали енергетичну безпеку країни. Вони не привели до формули, яка могла б політичну модель організації відносин зробити більш прагматичною», - заявив Президент.

Глава держави додав, що наразі Україна поставлена перед ситуацією, коли за згоди певного керівництва держава здійснює збиткову діяльність з транзиту.

«Це плата за політичні поступки», - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна не має гарантованих об`ємів транзиту російського газу на 2010, 2011, 2012 роки, але має гарантії на закупку 40 млрд. об`єму російського газу за принципом «бери або плати».

«Уже в цьому році 7 мільярдів не знаємо як виплатити за неспожитий газ. Такі парадоксальні помилки неприйнятні у жодній країні, окрім України. Я не кажу вже про формулу ціни. Чому вона у нас вдвічі вище, ніж в Німеччині, чому в нас стоїть вся хімічна промисловість? Тому що за $358 за тисячу кубів газу жоден завод в Європі не працює. Це тяжка розплата за такі некомпетентні домовленості», - переконаний Президент.

Відповідаючи на запитання щодо можливих варіантів вирішення цієї ситуації В.ЮЩЕНКО зауважив: «Я м`яко хочу сказати: ці принципи не надійні ні для Росії, ні для Європи, ні для України. Це невдале тимчасове політичне врегулювання. І чим швидше ми від нього відмовимося і перейдемо до більш врегульованого варіанту, тим краще для всіх».

На переконання Президента України, продуманий варіант - це ринковий, який базується на принципах формування ціни на послуги з транзиту, власне ціни на газ, який в Європі коштує вже вдвічі дешевше, ніж в Україні, домовленості про взаємні гарантії.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.

28 квітня ц.р. заступник глави НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО повідомив журналістам, що ціна на газ, що купується ”Нафтогазом” у “Газпрому”, в другому кварталі 2009 року становитиме 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.