Регіонали затялися: відставка Луценка або дострокові вибори
Джига має друзів у ФРН
|Микола ДЖИГА
Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Микола ДЖИГА в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 73 від 15 травня).
Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить подальший розвиток ситуації в парламенті, М.ДЖИГА сказав: «Звільнення міністерства від Юрія ЛУЦЕНКА. В іншому разі Рада працювати не буде аж до дострокових виборів».
Він повідомив, що на момент початку блокування трибуни ВР незаперечних документальних доказів вини міністра внутрішніх справ не було. Разом з тим, М.ДЖИГА зазначив, що більше 36 років пропрацював в структурі МВС, і в Німеччині у нього залишилося багато друзів, зокрема в поліції, які йому особисто підтвердили достовірність інформації, опублікованої в німецькій газеті «Більд».
Навіть більше, М.ДЖИГА припускає, що в Німеччині стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу. Підтвердженням цього, за його словами, є офіційна відповідь МЗС України, в якій сказано, що німецька сторона не може надати повну інформацію без згоди самого Ю.ЛУЦЕНКА. «Це дає мотив припускати, що в Німеччині порушено кримінальну справу, і в рамках її провадження є процедура, згідно з якою інформацію про інцидент без згоди однієї зі сторін процесу не може бути розголошено», - сказав депутат.