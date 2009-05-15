Регіонали затялися: відставка Луценка або дострокові вибори

Парламентська фракція Партії регіонів наполягатиме на відставці міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та блокуватиме роботу Верховної Ради аж до дострокових виборів.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Микола ДЖИГА в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 73 від 15 травня).

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить подальший розвиток ситуації в парламенті, М.ДЖИГА сказав: «Звільнення міністерства від Юрія ЛУЦЕНКА. В іншому разі Рада працювати не буде аж до дострокових виборів».

Він повідомив, що на момент початку блокування трибуни ВР незаперечних документальних доказів вини міністра внутрішніх справ не було. Разом з тим, М.ДЖИГА зазначив, що більше 36 років пропрацював в структурі МВС, і в Німеччині у нього залишилося багато друзів, зокрема в поліції, які йому особисто підтвердили достовірність інформації, опублікованої в німецькій газеті «Більд».

Навіть більше, М.ДЖИГА припускає, що в Німеччині стосовно Ю.ЛУЦЕНКА порушено кримінальну справу. Підтвердженням цього, за його словами, є офіційна відповідь МЗС України, в якій сказано, що німецька сторона не може надати повну інформацію без згоди самого Ю.ЛУЦЕНКА. «Це дає мотив припускати, що в Німеччині порушено кримінальну справу, і в рамках її провадження є процедура, згідно з якою інформацію про інцидент без згоди однієї зі сторін процесу не може бути розголошено», - сказав депутат.