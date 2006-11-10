Катеринчук шукатиме іншу політичну силу, якщо...

Голова виконкому партії “Народний Союз “Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК не виключає, що шукатиме політичну силу, яка допоможе йому реалізувати принципи Майдану.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН напередодні другого етапу з’їзду НСНУ, який відбудеться 11 листопада.

Зокрема, відповідаючи на запитання: “Яким Ви бачите своє політичне майбутнє?”, М.КАТЕРИНЧУК сказав: “Якщо з’їзд не прийме ключових рішень, яких очікує суспільство, я думатиму щодо свого політичного майбутнього й шукатиму ту силу, яка допоможе мені реалізувати принципи та ідеологію, народжені на Майдані”.