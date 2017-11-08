Народний депутат Віталій Хомутиннік став співголовою депутатської групи «Партія «Відродження».

Відповідне оголошення під час пленарного засідання Верховної Ради України в середу озвучив спікер парламенту Андрій Парубій.

Як повідомили в прес-службі партії «Відродження», за рішення призначити Віталія Хомутинніка співголовою депутатської групи «Партія «Відродження» проголосувала більшість народних депутатів на засіданні групи.

Таким чином, керівний склад групи тепер буде складатися з двох співголів: народного депутата Віктора Бондаря, голови партії «Відродження» і народного депутата Віталія Хомутинніка.