Хомутиннік став співголовою депутатської групи "Партія "Відродження"

15:56, 08 листопада 2017
Політика
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За рішення призначити Хомутинніка проголосувала більшість народних депутатів на засіданні групи.

Віталій Хомутиннік / vidrodzhennya.org.ua

Народний депутат Віталій Хомутиннік став співголовою депутатської групи «Партія «Відродження».

Відповідне оголошення під час пленарного засідання Верховної Ради України в середу озвучив спікер парламенту Андрій Парубій.

Як повідомили в прес-службі партії «Відродження», за рішення призначити Віталія Хомутинніка співголовою депутатської групи «Партія «Відродження» проголосувала більшість народних депутатів на засіданні групи.

Таким чином, керівний склад групи тепер буде складатися з двох співголів: народного депутата Віктора Бондаря, голови партії «Відродження» і народного депутата Віталія Хомутинніка.

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