Хомутиннік став співголовою депутатської групи "Партія "Відродження"
15:56, 08 листопада 2017Політика
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За рішення призначити Хомутинніка проголосувала більшість народних депутатів на засіданні групи.
Віталій Хомутиннік / vidrodzhennya.org.ua
Народний депутат Віталій Хомутиннік став співголовою депутатської групи «Партія «Відродження».
Відповідне оголошення під час пленарного засідання Верховної Ради України в середу озвучив спікер парламенту Андрій Парубій.
Як повідомили в прес-службі партії «Відродження», за рішення призначити Віталія Хомутинніка співголовою депутатської групи «Партія «Відродження» проголосувала більшість народних депутатів на засіданні групи.
Таким чином, керівний склад групи тепер буде складатися з двох співголів: народного депутата Віктора Бондаря, голови партії «Відродження» і народного депутата Віталія Хомутинніка.
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