Ющенко про парламент, уряд, доктрину, імпровізацію і узурпацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що діючий парламент не здатний проводити ефективну національну політику.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні парламент не працює.

«Я б сказав, що це керовано непрацюючий парламент», - зауважив Президент.

Він підкреслив, що в Конституції чітко передбачено, як формується система влади, в тому числі й більшість в парламенті, й що робити, якщо її немає.

«Я переконаний, що це виключна компетенція парламенту - дати відповідь на цю конституційну норму – наявність коаліції, яка формує уряд, уряд, який формує програму й приносить її в парламент», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що лише уряд формує економічну, соціальну політику держави.

«Всі решта можуть вести тільки дебати», - додав він.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що Кабмін є колегіальним органом, й прем’єр-міністр не може одноосібно виносити будь-які рішення.

«Але, якщо крісла пусті (звільнені міністри – УНІАН), до кого апелювати?», - запитав Президент.

Крім того, глава держави розкритикував уряд за те, що він працює без програми дій.

«Якщо немає доктрини, якщо немає колегіального органу, то ми живемо не просто в постійній імпровізації, ми живемо в національному ризику. Це веде з кожним днем до узурпації», - переконаний Президент.

За його словами, відсутність затвердженої програми діяльності уряду, інтриги в парламенті негативно впливають на ситуацію в державі.

«Парламент в такому вигляді, по-перше, не може виконувати конституційну засадничу норму, яка віднесена до його компетенції, парламент в такій ситуації – це я кажу в бік так званої більшості – навіть теоретично нездатний провести ефективну національну політику: чи економічну, чи гуманітарну, чи безпекову», - наголосив Президент.