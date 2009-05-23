Ющенко обіцяє нові кадрові зміни в своєму Секретаріаті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє нові кадрові зміни у своєму Секретаріаті.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода на Інтері».

«Очевидно, будуть кадрові зміни в апараті, очевидно, не все мене влаштовує, очевидно, я не хотів би, щоб люди, які біля мене володіли цинічними якостями, які я не хочу бачити ні в собі, ні біля себе. Це не моя політика, це не моя мета, це не ті засоби, з якими я хочу, щоб досягалася реалізація політики Президента», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що його рішення замінити главу Секретаріату пов’язане з бажанням «відділити негативізм, який виникав останнім часом, коли йшла мова про роботу Секретаріату Президента».

«Ви знаєте, я політик діалогу і я політик комунікації, і я ніколи не відхиляв руку, коли мені подавали, чи коли було, як правило, я подавав руку навіть тоді, коли мені каміння подавали», - сказав Президент.

Він наголосив, що сьогодні надважливим залишається діалог між гілками влади, політичними силами.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду Віру УЛЬЯНЧЕНКО.