Регіонал вважає, що Янукович не дід Мазай, щоб рятувати Снігуроньку

Депутат від Партії регіонів Сергій Головатий виступає проти змін до Конституції у частині обрання президента у парламенті.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Депутат вважає, що зміна способу обрання президента знищить "політичну систему, яка гарантує Україні цілісність, незалежність, самостійне існування, як суб’єкта міжнародного права і європейський вектор розвитку".

"Людям треба повернути те, що в людей забрали. А це на минулих парламентських виборах завдяки Тимошенко і Ющенку забрали право обирати депутатів, а обирають партійні мішки. Зараз намагають забрати у людей право часто змінювати владу, парламент", - сказав він.

"Так звана еліта, це ж не еліта, це просто циніки, авантюристи і негідники, які намагаються забрати у народу те, що є найдорогоціннішим – всього на всього, один раз на 4 роки обрати парламент, один раз на 5 років обрати президента, ну можливо ще референдум чи по НАТО чи по Євросоюзу", - заявив Головатий.

Коментуючи інформацію про можливе створення коаліції БЮТ та Партії регіонів, він зазначив: "Це чутки. Реальних кроків, реальних фактів немає, але якщо вони відбудуться - на це є свої правила, є Конституція, є регламент".

"Конституція вимагає, щоб в парламенті була коаліція. Сьогодні вона є. Сьогодні є коаліція, яку очолює Тимошенко. Вона відповідає за все, що твориться в країні вже останні 4 роки. Відповідає вона і президент Ющенко", - наголосив депутат.

"Я не бачу логіки в тому, що Янукович, який не відповідає за те, що сталося з Україною за останні три роки, пішов рятувати Юлію Володимирівну. Що, Янукович схожий на діда Мазая, який буде рятувати цього потопаючого зайця у вигляді Снігуроньки? Це не логічно, я не можу собі цього уявити", - сказав Головатий.

"Є коаліція, вона має отримати своє по заслугам за те, що вони зробили за останній період прем’єрства Тимошенко. Те саме має отримати і Ющенко. Люди мають визначити, хто буде президентом", - заявив він.

Українська правда