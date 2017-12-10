Дружина Саакашвілі на мітингу в Києві заявила, що влада "перетнула червону лінію"

Дружина затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі Сандра Рулофс заявила зі сцени на Майдані Незалежності, що українська влада "пересікла червону лінію". Про це повідомляє "Українська правда".

Вона подякувала людям, які прийшли підтримати її чоловіка. Також дружина політика сказала, що Україні потрібні зміни.

"Без Міхеїла важко, але не сказав сам здаватися", - сказала вона.

Читайте такожВ центрі Києва зібралися тисячі прихильників Саакашвілі: серед них і дружина політика (наживо)

Як повідомляв УНІАН, учасники маршу за імпічмент проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві. Вони вимагають звільнити лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, закликають президента України Петра Порошенка та генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку.

У мітингу бере участь понад 5 тис. людей.