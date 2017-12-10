Учасники маршу за імпічмент проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві (фото, відео)

13:46, 10 грудня 2017
Політика
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У мітингу бере участь понад 5 тис. людей. Під час ходи центральними вулицями до учасників акції приєднувались інші активісти.

мітинг на Майдані Незалежності у Києві / фото УНІАН

Учасники маршу за прийняття закону про імпічмент проводять мітинг на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають звільнити лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, закликають президента України Петра Порошенка та генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку

У мітингу бере участь понад 5 тис. людей.

Під час ходи центральними вулицями до учасників акції приєднувались інші активісти.

Читайте такожВ центрі Києва зібралися тисячі прихильників Саакашвілі: серед них і дружина політика (наживо)

“Ми сьогодні розуміємо, що країна рухається не тим курсом, що ми обмануті, що життя по-новому не відбулося. Це очевидно. Життя відбулося по-новому тільки для тих, хто при владі. Життя по-новому для людей відбулося у вигляді бідності, захмарних тарифах, тиску корупції, зловживання владою, розваленою пенсійною реформою, колапсом медичної системи”. - сказав зі сцени представник партії “Рух нових сил” Іван Слободяник.

Соєю чергою інший представник "РНС" Ольга Галабала заявила, що прийшов час перестати вимагати бандитам тюрми, а посадити їх до в’язниць.

“Порошенко нам обіцяв посадити Януковича, натомість посадив Саакашвілі. Отака наша реальність і ганьба цій владі”, - заявила Галабала.

Трансляція телеканалу "Zik"

Також на сцені присутні дружина Саакашвілі Сандра, народні депутати Юрій Дерев’янко, Володимир Парасюк, Єгор Соболєв та інші.

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