Ющенко відкрив нараду: у цьому залі зібралися найгірші банкіри України...

Служба безпеки України заявляє про зловживання великих роздрібних торгових мереж при операціях із готівкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, виступаючи сьогодні на нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань контрабанди та корупції в банківській сфері.

Він зазначив, що питання, які стосуються операцій з готівкою, сьогодні є дуже важливими для економіки, в зв`язку з чим перебувають на постійному контролі СБУ.

«Найбільшу увагу ми приділяємо великим мережам роздрібної торгівлі - це «Фокстрот», CASH & CARRY, це люди або організації, які масово направляють готівку до вас на конвертацію, після чого виникають усі злочинні схеми», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, звертаючись до присутніх банкірів.

Також він повідомив, що проти посадовців деяких банків порушено кримінальні справи щодо спроб виведення коштів вкладників.

«Надра банк», «Трансбанк» та інші – це ті люди, які ходять до нас на допити у зв`язку з тим, що вони намагалися реалізувати схеми виведення вкладів населення за кордон», - повідомив голова СБУ.

Варто зазначити, що, відкриваючи дану нараду, Президент негативно висловився про банки, які брали участь у різного роду схемах тінізації.

«У цьому залі зібралися найгірші банкіри України, які є кишенею тіньового сектору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, за минулий рік тінізація української економіки підвищилася на 2,3%, у чому, на жаль, чимала заслуга й банківського сектору. Так, Президент повідомив, що рахунки одного з кримінальних угрупувань, через які здійснювалася конвертація грошових коштів, були відкриті в «Партнер-Банку».

"Злочинне угрупування, яке створило незаконний механізм переведення безготівкових коштів у готівку й виведення їх за кордон із використанням розрахункових рахунків, відкривало рахунки комерційних структур у товаристві «Партнер-Банку», - повідомив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, збитки державі, завдані діяльністю цього кримінального угрупування, перевищують 1 млрд. грн.

Президент застеріг банкірів від участі в кримінальних схемах, зокрема заявив, що їм не варто «грати» з валютним ринком.