Санкції з РФ не знімуть, поки не буде відновлена територіальна цілісність України - Тіллерсон

США не приймають російське вторгнення в Україну, яке стало підставою для серйозного санкційного режиму і обов'язково повернуться до питання анексії Росією Криму після врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив Державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі з дипломатами у Вашингтоні.

Він зазначив, що якщо в сирійській проблемі Вашингтон і Москва ще можуть співпрацювати, то "коли ви вторгаєтеся в іншу країну і захоплюєте території - це не можна залишати просто так".

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"І це стало основою для застосування жорсткого режиму санкцій, який США та ЄС запровадили проти Росії. І цей режим не зміниться, поки російське вторгнення в Україну не завершиться і територіальна цілісність України не буде відновлена", - сказав Тіллерсон.

За його словами, наразі США у переговорах з російською стороною зосереджені на ситуації на південному сході України.

"Наш пріоритет зараз - домогтися припинення насильства. Ми зараз працюємо з Росією, щоб прийти до якоїсь згоди про мандат для миротворчих сил ООН, які покладуть край насильству", - зазначив Тіллерсон.

"Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Путін ясно дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. В якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України", - сказав Тіллерсон.

Sec Tillerson: @POTUS is clear on importance of U. S. and #Russia working relationship but we cannot accept russia's invasion of #Ukraine & our priority is to end the violence in east Ukraine. In other areas, we seek cooperation on joint counterterrorism interests. #ACKoreaForumpic.twitter.com/vzBIDeioxB — Department of State (@StateDept) December 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, на саміті Європейського Союзу канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон прозвітують про виконання Мінських домовленостей сторонами конфлікту на Донбасі з метою прийняття подальшого рішення про продовження економічних санкцій для Росії.