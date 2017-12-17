У Сіднеї відкрили Почесне консульство України (фото)

21:54, 17 грудня 2017
Політика
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На урочисту церемонію відкриття в неділю прийшли посол України в Австралії Микола Кулініч, консул України Микола Джиджора та представники української громади Сіднея.

У Сіднеї відкрилося Почесне консульство України / фото facebook/UkraineMFA

Сьогодні відкрилося Почесне консульство України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, консулом став Ярослав Дума. 

На урочисту церемонію відкриття в неділю прийшли посол України в Австралії Микола Кулініч, консул України Микола Джиджора та представники української громади Сіднея.

У відомстві наголосили на важливості цієї події - Україна цьогоріч відзначає 100-ліття своєї дипломатичної служби.

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Теги: #консульство України в Сіднеї