У Сіднеї відкрили Почесне консульство України (фото)

Сьогодні відкрилося Почесне консульство України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, консулом став Ярослав Дума.

На урочисту церемонію відкриття в неділю прийшли посол України в Австралії Микола Кулініч, консул України Микола Джиджора та представники української громади Сіднея.

У відомстві наголосили на важливості цієї події - Україна цьогоріч відзначає 100-ліття своєї дипломатичної служби.