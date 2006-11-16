Безсмертний: до керівництва НСНУ можна пропонувати будь-кого

Голова парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що незалежно від того, кого запропонують регіони до керівництва партії “Народний союз Наша Україна”, політрада має врахувати ці пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві після засідання Ради НСНУ. “На засіданні ради було названо кілька прізвищ, але я говорив про те, що обговорюйте і ці названі, і пропонуйте інші. Не будуть вони обрані головою, вони увійдуть у президію. Головне – щоб ми заміряли рейтинг, як обласні організації відносяться до членів партії, кандидатів у президію тощо”, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада НСНУ після майже 5-годинного засідання не змогла затвердити керівництво партії і оголосила перерву на три тижні для обговорення можливих кандидатур у регіонах.