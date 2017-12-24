Україна запроваджує біометричний контроль для росіян раніше, ніж планувалось - з 27 грудня – Шкіряк

Мобільні комплекси біометричного контролю запрацюють в місцях потенційного нелегального перетину державного кордону між Російською Федерацією та Україною з 27 грудня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«З 27 грудня 2017 року буде введено в дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами», - написав він.

Також Шкіряк нагадав, що 1 січня 2018 року вже з 00.01 кожен громадянин РФ, котрий захоче перетнути державний кордон України, залишатиме відбитки пальців та «весь комплект біометричних даних».

«Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, після запуску з 1 січня 2018 року прикордонної системи фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства планується запровадження контролю за переміщенням російських громадян на всій території України.

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"З 1 січня буде запроваджена система реєстрації біометричних даних. Це є реально перший етап. Другий етап - це буде заява, яка йтиме відповідно у Державну міграційну службу, копія її буде отримуватися в МЗС. І третій етап, він знаходиться в стані створення - це контроль за переміщенням російських громадян на всій території України", - сказав глава МЗС.