В Артеку визначили представника України на Дитячому Євробаченні-2009

Україну на Дитячому Євробаченні-2009 представлятиме 11-річний Андранік АЛЕКСАНЯН з Хмельницького. Саме він 14 червня став переможцем фіналу національного відбірного туру, що проходив в Артеку", і одержав в подарунок ноутбук.

Як передає кореспондент УНІАН, ім`я переможця за результатами оцінок журі та СМС-голосування оголосила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона пообіцяла, що всі 15 учасників відбірного туру, який відбувся в Артеку, приїдуть на відпочинок до цього дитячого центру і наступного року.

Ще Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що одержала величезне задоволення від сьогоднішнього концерту і добрий позитивний заряд, який дасть їй змогу працювати “кілька років без підзарядки”. Сама Ю.ТИМОШЕНКО також брала участь у голосуванні, надсилаючи СМС–повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбувся фінал національного відбірного туру дитячого конкурсу «Євробачення-2009».

Переможець конкурсу визначиться шляхом змішаного голосування: 50% - голоси телеглядачів та 50% - голосування журі.

У конкурсі взяли участь 15 виконавців.

Дитячий щорічний телевізійний конкурс пісні «Євробачення» проходить з 2003 року. До конкурсу допускається по одному представнику з кожної країни – члена Європейської мовної спілки. В конкурсі можуть брати участь діти у віці 10-15 років.

Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Представники України двічі займали 9-е місце у конкурсі, у 2008 році – 2-е. У 2009 році конкурс відбудеться в Києві.