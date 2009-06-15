Скандал з «пивними» мільйонами: УНП вимагає оприлюднити кошторис ВР

Українська народна партія вимагає оприлюднити кошторис Верховної Ради України за 2008-2009 рр. Про це заявив народний депутат України, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК, коментуючи поправки до держбюджету на 2009 рік, згідно з якими, за пропозицією депутата від БЮТ Олега ЛЯШКА, у 2009 році на 97 млн. грн. збільшено фінансування ВР за рахунок підвищення акцизного збору на пиво.

«УНП готує звернення до голови Регламентного комітету з вимогою оприлюднити кошторис Верховної Ради за 2008-2009 рр. для інформування громадськості», - цитує Я.ДЖОДЖИКА прес-служба УНП.

Він знову наголосив, що «народні депутати України збільшили свої статки за рахунок банкрутства пивоварної галузі», і цікавиться: «Чому нинішнє збільшення фінансування парламенту відбулося у «таємному режимі», тоді як січневе скорочення витрат на 118 млн. грн. пройшло з великою помпою?». На його переконання, «депутати намагаються таким чином приховати від українців непопулярні кроки». При цьому, «депутати ділять шкіру невбитого ведмедя», оскільки бюджет ВРУ навряд чи вдасться поповнити «пивними» акцизами», вважає заступник голови УНП.

На переконання Я.ДЖОДЖИКА, «додаткове фіскальне навантаження призведе до погіршення ситуації в пивній галузі, закриття невеликих заводів, а також до банкрутства фермерських підприємств, що обслуговували пивоварні». Депутат нагадав, що «вже закрилося близько 10 заводів». «Побічним ефектом цих процесів стане остаточне падіння авторитету Верховної Ради, - вважає Я.ДЖОДЖИК. - Тисячі українців, які втратять роботу через закриття «пивних» підприємств, прийдуть пікетувати парламент». «Замість запланованого зростання надходжень на 300 млн. грн., дії уряду можуть призвести до зростання видаткової частини бюджету на 120 млн. грн. задля забезпечення виплат по безробіттю», - підкреслив Я.ДЖОДЖИК.

Довідка УНІАН. 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", що передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Але після того, як закон був поданий на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого Апарату.

Згідно з цим законом, змінами до держбюджету на 2009 рік передбачено не тільки заявлене раніше фінансування закупівель інсуліну, робіт щодо забезпечення цілодобового водопостачання Львова і створення "Будинку-музею Т.Г.Шевченка", а й збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн. Зокрема, фінансування законотворчої діяльності ВР збільшене на 58 млн. грн. – з 413 млн. грн. до 471 млн. грн., організаційного, інформаційно-аналітичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності ВР – на 7 млн. грн., з 157 млн. грн. до 164 млн. грн., візитів народних депутатів за кордон – на 3,5 млн. грн., з 5,2 млн. грн. до 8,7 млн. грн., обслуговування діяльності ВР – на 23 млн. грн., з 76,7 млн. грн. до 100,5 млн. грн. Крім того, фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління ВР збільшена на 1 млн. грн. – до 67,2 млн. грн., висвітлення діяльності нардепів через ЗМІ і телебачення – на 3 млн. грн., з 6,2 млн. грн. до 9,1 млн. грн.

При цьому кошти на закупівлю інсуліну в обсяг 160 млн. грн. входять у загальнодержавні витрати Міністерства фінансів.