Міністр юстиції Головатий - мільйонер

Міністр юстиції Сергій Головатий оприлюднив у четвер у газеті "Урядовый кур`єр" декларацію про доходи за 2005 рік.

Загальна сума сукупного доходу Головатого склала 292 997,83 грн.

У доходи міністра входять матеріальна допомога - 9 953,10 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторської винагороди (гонорар) - 21 258 грн., дивіденди - 112 023,71 грн.

Головатий вказав у декларації суму коштів на рахунках у вітчизняних банках - 1 195 526,97 грн.

Міністр юстиції володіє квартирою площею 87 кв. м, на утримання якої заплатив у 2005 році 1920 грн.

Головатий указав, що не має дачних ділянок і цінних паперів.

31 березня 2006 року минув термін декларування фізичними особами доходів в Україні за 2005 р.

Раніше свої декларації оприлюднили міністр економіки Арсеній Яценюк (більш 3 млн. грн), міністр Кабміну Богдан Буца (майже 240 тис. грн), міністр фінансів Віктор Пинзеник (майже 240 тис. грн).

Українська правда