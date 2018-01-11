Нацрада хоче заборонити політикам вести програми на ТБ

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення виступає за законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами.

Про це йдеться у заяві щодо необхідності внесення змін і уточнень до деяких законодавчих норм у сфері захисту національного телерадіоінформаційного простору, розміщеній на сайті Нацради.

"Надзвичайно важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Національної ради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами. Це явище сьогодні набуло великого розмаху - воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, й робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби", - зауважує регулятор.

Крім того, йдеться у заяві, це також "суперечить нормам про поширення засобами масової інформації передвиборної агітації та політичної реклами".

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Серед іншого, у заяві наголошується, що "спритні" телеменеджери "вкотре пропонують глядачеві замість якісного й широкого розважального асортименту нав’язливу й уже застаріло дражливу та ще й з політичним присмаком трансляцію фільмів, які їхніми стараннями з кіно перетворилися на засіб боротьби".

"На думку регулятора, час врегулювати й досі відкладену проблему спільного кіновиробництва з країною-агресором", - йдеться у заяві.

Так, Національна рада пропонує парламенту України врегулювати ці та інші питання в якнайшвидший термін. Свої пропозиції Нацрада готова публічно обговорити з представниками Держкіно, індустрії, громадськості та незалежними експертами.

Також Раді пропонують ввести покарання проти українських артистів, які гастролюють у Росії.