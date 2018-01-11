Раді пропонують ввести покарання проти українських артистів, які гастролюють у Росії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує накласти на українських артистів, які гастролюють у Росії, покарання у вигляді санкцій або кримінальної відповідальності.

Так, йдеться про "виступи українських артистів, які активно гастролюють в Російській Федерації", йдеться в заяві Нацради.

"У цій ситуації Національна рада не має жодних важелів впливу на телерадіоорганізації, бо закон взагалі про це нічого не каже. У цьому випадку будь-яка дія регулятора на обмеження буде оскаржена в суді, і шанси відстояти позицію, яка може бути зрозуміла з погляду етичних стандартів, але немає юридичного підґрунтя, рівнозначні нулю", - йдеться у тексті.

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У Нацраді також вважають, що законодавці могли би розглянути і застосувати світову практику щодо впливу на вітчизняних виконавців, які ведуть концертну діяльність у країні, що визнана агресором.

"Це можуть бути штрафні санкції або кримінальна відповідальність для них. А телерадіоорганізації могли би бути зобов’язані обмежити участь таких артистів чи діячів культури в ефірі, можливо, на певний період. У такому разі національний регулятор отримає реальні важелі впливу на мовників", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, "Інтер" спровокував черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступили відомі любов'ю до Росії українські зірки.