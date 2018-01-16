ВР розглянула менше половини поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада України розглянула менше половини поправок до законопроекту “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” (№7163).

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час розглянуто менш як 300 поправок.

До даного законопроекту депутатами було внесено 673 поправки. Багато з цих поправок стосувалися зміни назви, де передбачалося, що окрім окупованих територій Донбасу, буде згадано і окупацію Криму, але жодна з цих поправок не була підтримана в сесійній залі.

Також під час розгляду законопроекту в другому читанні було багато критики щодо Мінських угод. У відповідь на це перший заступник голови ВР Ірина Геращенко зазначила, що “можна скільки завгодно хаяти” Мінські угоди, але “в рамках Мінських угод відбулося звільнення заручників 27 грудня, Мінські угоди дозволили нам взяти паузу для того, щоби посилити українську армію, Мінські угоди прив’язані до санкцій проти РФ”.

За її словами, в цих угодах чітко фіксується, що повне виконання угод — це відновлення контролю над українсько-російським кордоном.

“Ті, хто виступають проти цього, по суті виступають проти відновлення територіальної цілісності і суверенітету, кордону України”, - наголосила Геращенко.