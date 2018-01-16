Сьогодні Рада розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу (відео)

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні розгляне законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

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Як передає кореспондент УНІАН, також ВР розгляне для включення до порядку денного сесії президентський і 4 альтернативних до нього законопроекти про Вищий антикорупційний суд.

До порядку денного також передбачається включити законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Серед іншого, депутати сьогодні розглядатимуть і законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісти.