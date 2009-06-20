Призначення Кислинського в СБУ - свідчення реформи спецслужби?

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає призначення своїм заступником Андрія КИСЛИНСЬКОГО послідовним кроком, спрямованим на демілітаризацію Служби. Про це він заявив у коментарі «Дзеркалу тижня» .

«Призначення Андрія КИСЛИНСЬКОГО - це ще один послідовний крок у реалізації плану реформування СБУ. Зокрема заданого Президентом напряму на демілітаризацію Служби безпеки», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, на даний момент половина колегії СБУ складається з цивільних осіб.

«Тепер 50% колегії СБУ - голова і його заступники Світлана НЄЖНОВА, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ та Андрій КИСЛИНСЬКИЙ - цивільні особи, держслужбовці», - констатував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова СБУ повідомив, що вже направив президентові подання про призначення свого заступника, додавши, що, на його думку, у разі призначення А.КИСЛИНСЬКИЙ зможе успішно займатися питаннями інформаційної безпеки та проводити аналітичну роботу.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 червня, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що екс-заступника глави Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКОГО призначено заступником голови Служби безпеки України.

Вона додала, що А.КИСЛИНСЬКИЙ буде опікуватися у цьому відомстві гуманітарними питаннями, зокрема, питаннями розсекречення фактів Голодомору 1932-1933 років.

Водночас, як повідомили УНІАН у Службі безпеки України, А.КИСЛИНСЬКИЙ буде курирувати інформаційно-аналітичні питання та питання інформаційної безпеки.

16 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника глави свого Секретаріату.

18 червня Президент своїм указом збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України на одну особу – з п‘яти до шести.