На Банковій проходить зустріч Ющенка і Тимошенко віч-на-віч

В даний момент у Секретаріаті Президента проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомило УНІАН джерело в Кабінеті міністрів України, прем`єр прибула в Секретаріат для зустрічі з Президентом на його запрошення.

Зустріч Президента і прем`єра проходить віч-на-віч.