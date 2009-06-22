На Банковій проходить зустріч Ющенка і Тимошенко віч-на-віч
12:49, 22 червня 2009Політика
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Прем`єра запросив Президент
В даний момент у Секретаріаті Президента проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомило УНІАН джерело в Кабінеті міністрів України, прем`єр прибула в Секретаріат для зустрічі з Президентом на його запрошення.
Зустріч Президента і прем`єра проходить віч-на-віч.
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