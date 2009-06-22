На Банковій проходить зустріч Ющенка і Тимошенко віч-на-віч

12:49, 22 червня 2009
Політика
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Прем`єра запросив Президент

В даний момент у Секретаріаті Президента проходить зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомило УНІАН джерело в Кабінеті міністрів України, прем`єр прибула в Секретаріат для зустрічі з Президентом на його запрошення.

Зустріч Президента і прем`єра проходить віч-на-віч.

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