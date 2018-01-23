Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець (фото, відео)

Прокурор Павло Головко, який у 2014 році виступав у суді проти активістів Революції Гідності, сьогодні працює в Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ, який розслідує саме злочини проти Майдану.

Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика "Прокурори Майдану" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зокрема, Головко виступав проти активістів Романа Тисівського і Едуарда Крижанівського. "Суд проходив надзвичайно швидко. Не минало, мабуть, півтори хвилини, як люди виходили. Всіх - під одну печатку, і відправляли туди - на Лук’янівку", - розповів Крижанівський.

Дружина Павла Головка - Аліна Головко - також виступала в суді проти активістів Революції. Ще під дівочим прізвищем Мінчук - клопотала про тримання під вартою 72-річного пенсіонера Миколи Пасічника. Його затримали у Києві 22 січня і сильно побили.

Окрім того, Мінчук-Головко 25 січня просила суд взяти під варту іншого активіста - Василя Слівінського.

Зазначимо, що усі перелічені ухвали відсутні у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень.

Нині Павло Головко працює старшим слідчим у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ, який займається саме розслідуваннями злочинів проти Майдану і Революції.

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При цьому в своїй анкеті доброчесності цей прокурор зазначив, що не вчиняв дій, які компрометували б його або прокуратуру загалом та які б змусили сумніватися в його об’єктивності й незалежності. Так само анкету заповнила і Аліна Головко, яка нині працює в Київській місцевій прокуратурі №6 (Печерський район).

Коментуючи цей парадокс, начальник Департаменту Сергій Горбатюк пояснив, що має обмежений вплив на добір кадрів у цей підрозділ.

"Це не зовсім правильно. Але ми виходимо з тієї ситуації, в яку нас поставили. Нам же спочатку в групу виділяють людину. Тобто ми просимо чи прокуратуру міста, чи іншої області: “Надайте людей, які можуть працювати”. Тут не ми вирішуємо. Ми за людиною певний час спостерігаємо, виходячи з її професійних якостей. І після того приймаємо рішення про взяття в штат", - сказав він.

При цьому Горбатюк наголосив, що бере на себе відповідальність за взяття в штат Павла Головка.

"У цьому випадку ми прийняли таке рішення. Ну, й очікуємо на певну порцію критики. Але це - наша відповідальність", - пояснив начальник Департаменту спеціальних розслідувань.

Окрім того, журналісти програми виявили дещо парадоксальну ситуацію і в майнових деклараціях Павла Головка і його дружини. Так, у цьогорічних деклараціях вони вказали нову нерухомість, придбану в червні минулого року - два будинки в с. Велика Бугаївка біля Києва.

"Адекватна ринкова ціна такої нерухомості становить не менше 1,3 мільйона гривень. При цьому в декларації вартість нерухомості не вказана. Місячна зарплата прокурорської сім’ї, тим часом, становить не більше 30 тис. гривень на одного. Не могли вони придбати нерухомість і на заощадження: якщо торік у декларації Головки вказували, що мають 1,3 мільйона гривень готівкою, то цього року заощадження не лише не зменшилися, а навіть зросли на 100 тис. гривень", - розповіли журналісти.

Зазначається, що і Павло Головко, і його дружина Аліна відмовилися коментувати як декларації, так і справи про активістів Революції.