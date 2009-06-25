Литвин мав розмову з Тимошенко

Уряд звернувся до Верховної Ради з проханням перенести розгляд Основних напрямів бюджетної політики на 2010 рік на наступний пленарний тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Він зазначив, що мав сьогодні розмову з цього приводу з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком, наступний пленарний тиждень відбудеться 7-10 липня.