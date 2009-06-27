Ющенко звільнив губернатора Кіровоградщини та голову Голованівської РДА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив зі своїх посад голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Василя МОЦНОГО та голову Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області Михайла КРИЖАНІВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на з’їзді партії «Народний Союз Наша Україна».

«Я сьогодні вранці, розглядаючи ситуацію про хід слідства (щодо розслідування справи вбивства мешканця Голованівського району, до якого причетний народний депутат від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКИЙ), про заходи, які вживає Генеральна прокуратура України, підписав розпорядження про звільнення М.КРИЖАНІВСЬКОГО з посади голови Голованівської райдержадміністрації Кіровоградської області за неналежне виконання обов’язків із забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що підписав ще одне розпорядження про звільнення В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації з тих же мотивів.