Тимошенко один раз підтримала Ющенка, двічі такої помилки вона не зробить?

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО переконаний, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не повторить помилки 2004 року і не відмовиться від балотування на пост Президента України під час наступних виборів.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи резолюцію сьогоднішнього з’їзду партії «Наша Україна»

«Ми вже зробили стратегічну помилку, відмовившись від президентських виборів у 2004 році – підтримали ЮЩЕНКА, і сьогодні маємо, як казав КРАВЧУК, те, що маємо. Я сподіваюсь, що Юлія Володимирівна цього разу такої помилки не зробить», - сказав О.ЛЯШКО.

За його словами, у Ю.ТИМОШЕНКО немає президентських амбіцій, але життя склалося так, що вона повинна йти у президенти і перемагати.

«У Юлії ТИМОШЕНКО немає президентських амбіцій, але доля розпорядилася так, що саме вона має бути Президентом України, і саме тому вона має балотуватись, і ми обов’язково виграємо. І в другий раз ми наступати на граблі не будемо», - зазначив О.ЛЯШКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, партія «Наша Україна» на з’їзді ухвалила резолюцію, у якій міститься вимога до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО відмовитися від президентських амбіцій та забезпечити реалізацію першочергових соціальних і економічних пріоритетів, які покладені на Кабінет міністрів.

«Ми вимагаємо від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО або відмовитися від президентських амбіцій і сконцентрувати всі зусилля на виправлення допущених помилок, або піти у відставку», - йдеться у документі.