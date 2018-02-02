Volkswagen та Adidas будуть покарані за роботу в окупованому Криму - Клімкін

Кожна спроба обійти санкції, введені проти РФ у зв'язку з анексією півострова, повинна каратися відповідно до закону, переконаний міністр.

Німецькі компанії Volkswagen та Adidas понесуть відповідальність за незаконну діяльність в анексованому Росією Криму.

Читайте такожУ Чехії вилучили шкільні атласи з "російським" КримомВідповідну заяву в інтерв'ю виданню Rheinische Post зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, кожна спроба обійти санкції, введені проти Росії у зв'язку з анексією Криму, повинна каратися відповідно до закону.

"Ми володіємо широким спектром юридичних механізмів, які можна використовувати. Ми знаходимося в процесі пошуку збалансованого рішення", - заявив Клімкін.

При цьому міністр зазначив, що поки не може розкрити деталей, оскільки в даному питанні «потрібна певна конфіденційність".

Як повідомлялося в грудні минулого року, за даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в окупованому Криму всупереч санкціям продовжують працювати німецькі компанії DHL Express, Adidas AG, Puma SE.

Зазначалося також, що в процесі моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території України співробітниками МінТОТ було виявлено факти використання торгових марок низки світових автомобільних брендів. У тому числі – німецького Volkswagen.