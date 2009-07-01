Люблінській унії - 440 років
Ющенко вирушає до Польщі
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Візит відбуватиметься на запрошення Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО з нагоди відзначення 440-ї річниці підписання Люблінської унії.
Актуальність візиту Президента України обумовлюється необхідністю продовження процесів історичного примирення, вирішення проблемних питань гуманітарного характеру, сказала прес-секретар.
І.ВАННИКОВА зазначила, що серед учасників урочистостей будуть Президент Литви Валдас АДАМКУС та колишній голова парламенту Білорусі Станіслав ШУШКЕВИЧ.
Планується, що Президент України візьме участь у церемонії відкриття і освячення Меморіальної таблиці на честь 440-річчя Люблінської унії під назвою «Від Люблінської унії до Європейського Союзу» та у церемонії підписання главами держав спільної декларації.
Люблінська унія (1569 р.) - угода про об`єднання Королівства Польського і Великого князівства Литовського у федеральну державу (Rzeczpospolita Obojga Narodуw). Українські землі, що належали князівству Литовському: Підляшшя, Волинь, Брацлавщина, Полісся, Київщина, - перейшли до складу Польщі.