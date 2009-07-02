Правозахисники розчаровані рішенням Ющенка

Повідомлення про те, що Президент таки підписав суперечливий закон про зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру, викликали розчарування в правозахисників.

Після протестів громадськості проти ухвалення Верховною Радою резонансного закону міністерство юстиції пояснило, що заборона стосується лише зберігання порнографії з метою її збуту чи розповсюдження.

Однак адвокат Олег Веремеєнко, який співпрацює з Українською гельсінською спілкою з прав людини, переконаний, що на практиці закон лише розширить можливості правоохоронців для посилення репресій та сприятиме поширенню корупції.

За словами адвоката, міліціонери тлумачитимуть приписи закону на свій лад: «Раніше це були зброя та наркотики. Зараз достатньо підкинути комусь один диск – і вже можна притягати людину до кримінальної відповідальності».

Адвокат виступив за те, аби запозичити європейський досвід обмеження доступу до порнографії, насамперед для дітей.

Німецька хвиля