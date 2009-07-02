У Литвина кажуть, що Янукович просторікує, відірвавшись від гри у гольф

У фракції Блоку Литвина називають безглуздими звинувачення з боку фракції Партії регіонів у відмові голосувати за підвищення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму через відстоювання корпоративних інтересів.

Про це йдеться в заяві фракції Блоку Литвина, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

У фракції наголошують, що звинувачення лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА викликають не тільки подив, але й усмішку. “Адже смішно сприймати, коли людина, очевидно, на декілька хвилин відірвавшись від гри в гольф або в теніс, із сумом у голосі просторікує про проблеми найбідніших українців. Якщо б він хоч трішечки турбувався про ці проблеми, то принаймні з’явився б на засідання Верховної Ради, на якому це питання і розглядалося, і власноручним голосуванням спробував довести, що чергові ініціативи щодо підвищення прожиткового мінімуму - не примітивний виборчий піар та імітація активної (щоправда, заочної) турботи про людей”, - підкреслюється в заяві.

В Блоці Литвина нагадали, що В.ЯНУКОВИЧ, свого часу прийшовши до влади, зменшив мінімальну зарплату в країні із 237 до 205 грн. і наклав табу на виплату згідно з чинним законом допомоги дітям війни. “Можливо, роблячи таку заяву, він просто переплутав, про який законопроект ідеться, бо ж особисто за півтора року роботи парламенту не доповідав і не брав участі у розгляді жодної законодавчої ініціативи, та й це саме стосується ключових радників і писарів. А може, помилка сталася, бо мав на увазі свої нереалізовані шкурні домовленості з Банковою?”, - говориться в заяві.

У фракції зазначають, що безглуздість же звинувачень на адресу Блоку Литвина полягає хоча б у тому, що якраз за його підтримки і був проголосований у першому читанні законопроект про підвищення прожиткового мінімуму, після чого створена робоча група, щоб у другому читанні “довести до розуму сирий проект”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, Партія регіонів закликала керівництво держави “виправити помилку” та підвищити зарплати і пенсії для найбідніших громадян. Зокрема, звертаючись до голови Верховної Ради, який “потрібен Україні”, у Партії регіонів нагадують Володимиру ЛИТВИНУ, що “бідним людям потрібні не лише Ваші красиві слова, а й реальний соціальний захист”. “А депутати Вашого блоку не голосували за підвищення зарплат і пенсій найбільш знедоленим. Хіба такий ЛИТВИН потрібен Україні?”, – запитують у Партії регіонів.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406. Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн. При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.