Сенат США підтримує імміграцію з України

Сенат США підтримує імміграційну програму, яка б дозволяла, зокрема, громадянам України працювати в США на легальних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Києві лідер більшості у Сенаті США Білл ФРІСТ (республіканець від штату Теннессі), який очолює делегацію американського Конгресу, що відвідує Україну.

«Стосовно України, то ми підтримуємо здорову імміграційну програму, яка б дозволила громадянам України працювати у США на законних підставах на основі тимчасових робочих віз», - сказав він.

За словами Б.ФРІСТА, Президент США Джордж БУШ чітко висловився за те, що він буде обстоювати всеосяжну імміграційну реформу, яка включатиме такі елементи, як безпека на кордонах США, суворе впровадження законів всередині країни стосовно людей, які в’їжджають до США, та створення робочих місць.

Сенатор також зазначив, що в США виникли проблеми з іммігрантами в зв’язку з тим, що щорічно до країни нелегально в’їжджають близько 3 млн. осіб. При цьому за останній рік ця цифра збільшилася на 25%.

Як повідомлялося, у березні і квітні по США прокотилася хвиля мітингів на підтримку нелегальних іммігрантів і проти нового закону, який посилює прикордонний контроль, прискорює процес депортації нелегалів і ставить поза законом всіх нелегальних іммігрантів, яких в США налічується близько 11 мільйонів. Останні протести пройшли в багатьох містах США 9-10 квітня, в цілому в них взяло участь понад 1 мільйон осіб.