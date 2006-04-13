Партія Регіонів веде переговори про коаліцію з блоком Литвина та Лазаренка

Дніпропетровське обласне відділення Партії регіонів веде переговори про створення коаліції в Дніпропетровській обласній раді з Народним блоком Литвина, Блоком Лазаренка і Комуністичною партією України.

Про це голова Дніпропетровського обласного відділення Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ повідомив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

«Партія регіонів на виборах до облради відірвалася від інших учасників перегонів у 2-3 рази. Але ми не одержали необхідної кількості голосів, аби самостійно сформувати коаліцію. Тому ми ведемо переговори, в першу чергу, з тими силами, які ні в що не забарвлені. Це Блок Литвина, Блок Лазаренка, КПУ», - сказав О.ЦАРЬОВ.

Керівник обласної організації Партії регіонів наголосив, що кадрові призначення залежатимуть від домовленості сторін. «Ми розглядатимемо розподіл посад не лише враховуючи квоти, а й виходячи з професійної підготовки представників партій», - пояснив він.

Разом з тим, О.ЦАРЬОВ переконаний, що Дніпропетровську облраду повинен очолити представник Партії регіонів, які одержала найбільшу підтримку виборців регіону. «Я не виключаю, що ми висунемо кандидатуру першого заступника голови Дніпропетровського обласного відділення Партії регіонів Михайла РАЗГОНЯЄВА, який балотувався за списками партії під номером 7», - повідомив лідер обласної організації. (Список Партії регіонів на виборах до Дніпропетровської облради очолював О.ЦАРЬОВ. Проте він не виключає, що може відмовитися від мандата депутата обласної ради на користь мандата народного депутата України).

Як повідомляв УНІАН, до Дніпропетровської облради увійдуть представники семи політичних партій. Згідно з протоколами про результати голосування виборців і з подальшим розподілом депутатських квот, 39 місць у Дніпропетровській облраді одержала Партія регіонів, 18 – Блок Юлії Тимошенко, 17 – Блок Лазаренка, 9 – партія «Народний Союз Наша Україна», 7 - Компартія України. По 5 депутатських мандатів одержали блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» і Народний блок Литвина.