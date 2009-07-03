Янукович: зняття недоторканності - технологія для замилювання очей

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що уряд і парламентська коаліція ставить сьогодні на розгляд питання скасування недоторканності народних депутатів з метою недопущення підняття зарплат і пенсій найбіднішим громадянам.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві В.ЯНУКОВИЧА.

“БЮТ і правляча коаліція намагаються усілякими методами відволікти увагу суспільства від найбільш болючих проблем, які переживають нині мільйони громадян під тягарем зростаючих цін і загального погіршення життя найменш захищених людей”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання лідера Партії регіонів, “замість того, щоб виконати свій обов’язок і негайно підвищити зарплати і пенсії найбіднішим, уряд ТИМОШЕНКО, як завжди, використовує різного роду технології для замилювання людям очей”.

Депутат пояснив, що такою технологією є і підняте вкотре питання про скасування депутатської недоторканності. “Цю технологію правляча коаліція використовує ще з 2005 року. Кожного разу, коли ці правителі доводять економіку до найгірших показників, а нині, ми знаємо, падіння ВВП складає вже мінус 20% (безпрецедентне в світовій практиці падіння), влада згадує про депутатську недоторканність”, - йдеться у заяві.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що у парламенті давно зареєстрований законопроект Партії регіонів, який передбачає скасування недоторканності усіх – Президента, депутатів, суддів. “Але коаліція не хоче голосувати за цей проект. А позбавлення недоторканності усіх, і суддів у тому числі, – це був би суттєвий крок у напрямку потрібних Україні реформ, у тому числі й реформи судочинства. Адже саме реформа судочинства є, можна сказати, наріжним каменем у цілому комплексі боротьби з корупцією, яка за правління нинішньої команди досягла небачених розмірів”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що “Україна опинилася на першому місці в світі за рівнем корупції”.

На переконання лідера Партії регіонів, “боротьбу з корупцією треба починати з найвищих владних кабінетів, де вона процвітає особливо буйно”.

“Але це окреме питання. Ним не можна прикриватися від найважливішого – від потреби полегшити життя найбіднішим і найбільш скривдженим цією владою громадянам”, - підкреслив він.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, “перший і головний обов’язок влади зараз – підняти зарплати і пенсії найменш захищеним громадянам”.

“І ми вимагаємо, щоб правляча коаліція, уряд цей обов’язок виконали”, - наголосив лідер Партії регіонів.