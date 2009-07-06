БЮТ готовий підтримати ПР, щоб "зрушити питання з мертвої точки"

Фракція БЮТ готова підтримати фракцію Партії регіонів під час голосування за скасування недоторканності суддів та Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ «одноголосно голосуватиме» за прийняття даного рішення.

Він також підкреслив, що фракція БЮТ наполягає на необхідності голосування за скасування недоторканності народних депутатів. М.ТОМЕНКО наголосив, що «це питання треба зрушити з мертвої точки».

Крім того, він додав, що фракція БЮТ готова підтримати зміни до Конституції України в частині розширення прав обласних і районних рад і ліквідацію районних державних адміністрацій.

Віце-спікер підкреслив, що фракція готова підтримати «будь-які ідеї, які спрямовані на користь України».

«Готові підтримати і готові голосувати», - додав він.