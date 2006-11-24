Розпочнеться міжнародна конференція: Відносини України з євроатлантичними інституціями

27 листопада (понеділок) 11-00 - Розпочнеться міжнародна конференція: «Відносини України з євроатлантичними інституціями: інформаційні стратегії». Учасники: Брем Боксгурн, директор нідерландської атлантичної асоціації (Гаага), Мішель Дюре, директор Центру інформатизації та документації НАТО в Україні, Тарас Чорновіл ,член комітету у закордонних справах ВРУ (фракція Партії Регіонів), Валерій Іванов ,президент Академії української преси) та інші експерти. Організатори - Інститут масової інформації (Київ), Press NOW (Нідерланди) (вул. Мала Житомирська 3а, конференц-зал, навпроти готелю «Козацький»). Потрібна акредитація. Телефон: 461-90-23.

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