УНП вимагає заборонити іноземні прапори над держустановами

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано законопроект «Про державний прапор України» щодо заборони піднімати прапори іноземних держав над державними установами України.

Авторами законопроекту є народні депутати України - лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, перший заступник голови УНП Іван ЗАЄЦЬ, заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ця законодавча норма убезпечить Україну від конфліктів національних меншин, які можуть виникнути через те, що в деяких регіонах над держустановами піднімають прапори іноземних держав», - заявив Я.ДЖОДЖИК. За його словами, «законопроект забороняє такі дії, оскільки вони є порушенням поваги до національного символу України».

Основне завдання законопроекту, який складається з 12 статей, - «чітке регламентування порядку використання Державного Прапора України, як елементу Державної символіки». За словами Я.ДЖОДЖИКА, «законопроект розроблено у відповідності з вимогами 92 статті Конституції створити надійну систему державного захисту та правової охорони своїх державних символів, - прапора, герба та гімну». На його думку, «сьогодні необхідно встановити «законодавчі» правила, які б не припускали недбалого використання державних символів, оскільки це наносить шкоду державі та її іміджу». На переконання депутата, «законопроект, в разі його затвердження, консолідує українське суспільство».